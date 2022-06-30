Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı içerisindeki açılış töreninde, çocukların tehlikeli ve yasak olan sulama kanalları yerine havuzlar ve su oyun parklarında serinlemesi gerektiğini söyledi.

Kocaispir, açılışın ardından çocuklarla bir süre "su savaşı" oyunu oynadı.

Parkın, pazartesi hariç haftanın 6 günü ücretsiz olarak hizmet vereceği bildirildi.