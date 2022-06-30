Haber Giriş: 30 Haziran 2022 Perşembe 09:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rize'de kaçak silah atölyesine düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Rize'de kaçak silah imal edilen atölyeye düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Ardeşen ilçesinde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, atölye olarak kullanılan bölümde 5 tabanca gövdesi, 5 tabanca üst kapağı, 6 tabanca namlusu, 15 tabanca tetik tertibatı, 11 tabanca horozu, 2 tabanca yayı, 5 tabanca pimi, 7 fişek ve çok sayıda silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Şüpheli İ.Ö ve S.Ö'nün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: Rize Kaçakçılık
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