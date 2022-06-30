Festival öncesi gazetecilerle bir araya gelen Elçin, Artvin'e yakışır bir festival gerçekleştirmek için gerekli tüm çalışmaları yaptıkları belirtti.

Elçin, festivalin 30 Haziran'da şehrin caddelerinde boğalar eşliğinde kortej yürüyüşüyle başlayacağını ifade ederek, Artvin'in en önemli kadim geleneklerinden olan boğa güreşlerini ve boğa güreşleriyle özdeşleşen doğa harikası Kafkasör Yaylası'nı tüm Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmanın gayreti için olduklarını dile getirdi.

Boğa güreşlerinin bu kentin marka değeri olduğunu anlatan Elçin, "Festival zamanı Türkiye'nin dört bir yanından binlerce turist çekiyoruz. 25 bin olan kent nüfusu 50 binlere çıkıyor. Bize düşen bu değeri korumak ve yaşatmak." dedi.

Elçin, boğa güreşleri ve konserlerle dolu dolu 4 günlük bir festival hazırladıklarını kaydederek, şöyle konuştu:

"Bundan önceki yıllarda güreşler sadece hafta sonu yapılıyordu. Bu yıl 4 gün boyunca boğa güreşlerimiz olacak. Boğaların ağırlıklarına göre güreştiği boylara yenileri eklendi. Baş, başaltı, küçük başaltı, büyük orta, küçük orta, ayak, deste ve süper baş ve yıldızlar kategorisinde boğalar arenada boy gösterecek. Küçük başaltı ve yıldızlar kategorisi ilk defa bu yıl olacak. Yıldızlar kategorisi de kendi arasında 5 kategoriden oluşuyor. Festivalimizin ilk günü yıldızlar kategorisindeki boğalar arenaya çıkacak. 150'den fazla boğanın güreşlere katılmasını bekliyoruz. Kayıtlar halen devam ediyor."

Festival kapsamında açılış töreni hariç tüm etkinlikler ve konserlerin 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda gerçekleştirileceğini belirten Elçin, "Cuma günü deste ve ayak, cumartesi süper baş, küçük orta, büyük orta güreşleri yapılacak. Bu günlerin akşamında da yerel ve ulusal sanatçılarımızın konserleri olacak. Festivalimiz pazar günü yapılacak küçük başaltı, başaltı ve baş kategorilerindeki güreşlerle sona erecek." diye konuştu.

Festival süresince festival alanı çevresinde 50 ticari işletmeye çadır kiralayacaklarını anlatan Elçin, bölgede konaklamak için 43 çadır kuracaklarını da söyledi.

Elçin, herkesi festivale davet etti.