Haber Giriş: 22 Şubat 2021 Pazartesi 14:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da polis denetimi: 62 silah ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da polis ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 62 silah ele geçirildi.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 15-21 Şubat'ta kent genelinde denetim yaptı.
Denetimlerde ruhsatsız 31 tabanca, kalaşnikof piyade tüfeği, 22 av tüfeği ve 8 kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait 282 mermi ve 97 kartuşa el kondu.
Ekipler ayrıca çalıntı olduğu tespit edilen 11 motosiklet ve 3 elektrikli bisiklet buldu, çeşitli suçlardan aranan 287 kişiyi yakaladı.
Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 11 iş yerine de adli ve idari işlem yapıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Bireysel Silahlanma
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