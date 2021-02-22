İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik, Kaçakçılık, Organize Suçlar ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonlarda, 11 bin 700 uyuşturucu hap, 200 gram uyuşturucu madde, 2 bin dolar değerinde sahte banknot, 12 ruhsatsız tabanca ile 6 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Operasyonlarda 48 zanlıya işlem yapıldığı öğrenildi.