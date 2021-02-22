Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, İç Anadolu'nun ve ülke tarımının en önemli illerinden Kırşehir'de son 18 yılda inşa edilen 8 sulama tesisi ile 124 bin 410 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını, bu sayede de çiftçilere yıllık 69 milyon lira ilave zirai gelir artışı sağlandığını aktardı.

Kırşehir için sulamanın öneminin büyük olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Bunun için 1 adet sulama inşaatı devam ediyor. Bunun tamamlanması ile toplam 25 bin 100 dekar arazinin sulanması sağlanacak olup milli ekonomiye 2021 yılı birim fiyatları ile yıllık 27 milyon 815 bin 251 lira katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kentte ziraatın daha da gelişmesi için son 18 yılda 35 adet tesis ile 480 milyon 555 bin 892 liralık yatırım yaptıklarına işaret eden Kaya Yıldız, "Kırşehir'de son 18 yılda 3 baraj ve 2 gölet inşa ettik. İnşaatı devam eden 1 baraj ile 3 bin 870 dekar arazi daha sulamaya açılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kırşehir'de bir adet içme suyu tesisini tamamladıklarını aktaran Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu tesis ile şehir merkezine yıllık toplam 27,10 milyon metreküp içme suyu temin ederek 234 bin kişinin içme suyu ihtiyacını karşılıyoruz. Diğer taraftan inşaatı devam eden 1 adet içme suyu arıtma tesisi ile 130 bin kişi için yılda 7,74 milyon metreküp arıtılmış içme suyu temin edilecektir."

Yıldız, Kırşehir'de son 18 yılda tamamlanan 17 adet taşkın koruma tesisi ile 15 yerleşim yeri ve 2 bin 240 dekar arazinin taşkın kontrolünü sağladıklarını kaydetti.