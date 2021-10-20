Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 18:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da oto yıkamacıda uyuşturucu satışı yaptığı iddiasıyla 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sümer Mahallesi'ndeki bir oto yıkamacıda uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerin takibindeki iş yerine bir kişinin girip 2 uyuşturucu hap aldıktan sonra ayrılmasının ardından adrese baskın düzenlendi.
Şüphelilerden B.K'nin (33) üzerinde 8 uyuşturucu hap, O.O'nun (23) üzerinde 7,20 gram sentetik uyuşturucu, iş yerinin mutfağında da 12 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyete götürülen zanlılar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Sıradaki Haber
Manisa'da aranan 139 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz