Kaza, Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesinde Fatma Esma Nayman Caddesi Metal Sanayi Sitesi önünde saat 07.30’da meydana geldi.

Hüseyin K. yönetimindeki kamyonet ile Rıdvan B. idaresindeki minibüs, kavşakta çarpıştı.

Çarpışmasının etkisiyle minibüs devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan 8 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, polisin yaptığı incelemenin ardından araçların çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.