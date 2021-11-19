Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ek olarak 14 şube müdürlüğü ve 1 başmühendislik birimi kuruldu.

Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi ve Kadirli orman işletme müdürlükleri, Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü ile 169 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği de Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.