Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 09:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu
[Fotoğraf: AA]
Orman Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatında olan Hatay'a, Orman Bölge Müdürlüğü kuruldu.
Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ek olarak 14 şube müdürlüğü ve 1 başmühendislik birimi kuruldu.
Antakya, İskenderun, Dörtyol, Osmaniye, Düziçi ve Kadirli orman işletme müdürlükleri, Serinyol Orman Fidanlık Müdürlüğü ile 169 Nolu Orman Kadastro Başmühendisliği de Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne bağlandı.
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