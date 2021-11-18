Bursa'da Mahmudiye Mahallesi'nden çalınan kamyonet ile Yenice ve Kemalpaşa mahallelerinden çalınan iki otomobille ilgili yakalanan Vahit Ç. ve Oğuzhan G. tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 137 kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntü incelendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan araçlar ve hırsızlık şüphelileri tespit edildi.

Zanlılar Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çalınan otomobille yakalandı.