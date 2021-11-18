Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 2 hırsız tutuklandı
Bursa'da 3 otomobil ve bir kamyonetin çalınmasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bursa'da Mahmudiye Mahallesi'nden çalınan kamyonet ile Yenice ve Kemalpaşa mahallelerinden çalınan iki otomobille ilgili yakalanan Vahit Ç. ve Oğuzhan G. tutuklandı.
Soruşturma kapsamında 137 kameradan alınan yaklaşık 40 saatlik görüntü incelendi. Plaka tanıma sisteminden çalınan araçlar ve hırsızlık şüphelileri tespit edildi.
Zanlılar Ertuğrulgazi Mahallesi'nde çalınan otomobille yakalandı.
Son Haberler
- 00:33
- 00:56
- 00:29
- 00:50
- 00:21
Sıradaki Haber
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz