Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ardahan'da gümrük kaçağı 10 bin makaron ile sahte para ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ardahan'da gümrük kaçağı 10 bin makaron ile sahte para ele geçirildi.
Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalarda 50 kutuda 10 bin bandrolsüz makaron, 10 kilogram tütün ile 107 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.
Ekiplerce 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: Ardahan Kaçakçılık
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