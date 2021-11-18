Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'da il genelinde geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 120 kişiden, 67'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, geçen hafta yaptıkları operasyonlar kapsamında 25 tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 120 kişi emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 67'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.
Etiketler: Tekirdağ Denetim Polis Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu Narkotik
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