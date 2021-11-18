Alınan bilgiye göre, Esenler Mahallesi Turna Sokak'taki bir apartmanda yaşayan evli ve 3 çocuk sahibi Ali Haydar Z'nin evini ateşe vermeye çalıştığını gören komşuları durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zaman zaman oluşan alevlere müdahale ederken, polis de kendisini kilitlediği odada yangın çıkarmaya çalışan Ali Haydar Z'yi dışarı çıkması için ikna etmeye uğraştı.

Özel harekat polislerinin de görev aldığı olayda kendisine müdahale etmek isteyen ekiplere direnen Ali Haydar Z, bir süre sonra kontrol altına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Haydar Z, polis merkezine götürüldü.