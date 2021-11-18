Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da baba ve oğlunu silahla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı baba ve oğlunu silahla öldüren şüpheli tutuklandı.
Tepealtı Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı İsmail Keskin (56) ve oğlu Mahir Keskin'i (34) tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Y.A'nın (51) Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlandı.
Çarşamba ilçesindeki adliyeye sevk edilen Y.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Salıpazarı ilçesi Abazalar mevkisinde dün Y.A, yeni aldıkları tarla nedeniyle tartıştığı İsmail Keskin ve oğlu Mahir Keskin'i silahla vurarak öldürmüştü.
Olayın ardından kaçan Y.A, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Samsun
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