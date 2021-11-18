Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da otomobilin ses sistemine gizlenmiş uyuşturucu bulundu
[Fotoğraf: AA]
Hatay'da, ses sisteminde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik çalışma kapsamında, Antakya-İskenderun kara yolunda bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, ses sistemine gizlenmiş 237 gram eroin bulundu.
Sürücü ile araçtaki bir şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Hatay Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 23:39
- 23:44
- 23:31
- 23:39
- 23:22
Sıradaki Haber
Trabzon'da özel gereksinimli bireylere yönelik etkinlikler düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz