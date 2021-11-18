Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 yıl önce, bölücü terör örgütü PKK ile yaşanan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut için Uncalı şehitler mezarlığında mevlit okutuldu.

Duaların okunduğu mevlide, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile İl Jandarma komutanlığında görevli 20 rütbeli personel katıldı.

Mevlidin ardından tüm misafirlere ikramlarda bulunuldu.