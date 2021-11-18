Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut için mevlit okutuldu
[Fotoğraf: AA]
Antalya'da, şehit Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut'un ölüm yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 9 yıl önce, bölücü terör örgütü PKK ile yaşanan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Üsteğmen Gökhan Korkut için Uncalı şehitler mezarlığında mevlit okutuldu.
Duaların okunduğu mevlide, Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile İl Jandarma komutanlığında görevli 20 rütbeli personel katıldı.
Mevlidin ardından tüm misafirlere ikramlarda bulunuldu.
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