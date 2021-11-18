Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bingöl'de araç park halindeki tıra çarptı
[Fotoğraf: AA]
Park halindeki tıra çarpan hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.
Bingöl’de, 23 yaşındaki Cemil Aydın yönetimindeki hafif ticari araç, park halindeki tıra çarptı. Kazada sürücü Cemil Aydın yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Hastaneye kaldırılan Cemil Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Bingöl Polis Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:39
- 23:44
- 23:31
- 23:39
- 23:22
Sıradaki Haber
Sandıklılı kadınların tiyatro oyunu Eskişehir'de sahnelendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz