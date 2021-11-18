Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 22:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de pikapla çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil pikapla çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen kazada, Hasan Ö. yönetimindeki otomobille Oğuz Ozan K. idaresindeki pikap çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hasan Ö, hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan caddedeki trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
Son Haberler
- 23:39
- 23:44
- 23:31
- 23:39
- 23:22
Sıradaki Haber
Kepez Belediyesi okul bahçelerinde oyun alanları oluşturuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz