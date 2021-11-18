Konya'nın Kulu ilçesinde Alparslan Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında, binanın çatısında zarar oluştu.