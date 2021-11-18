Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulu'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Konya'nın Kulu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Konya'nın Kulu ilçesinde Alparslan Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında, binanın çatısında zarar oluştu.
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