Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Burdur, Antalya ve Isparta'da kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayatının takibi için bazı bölgelere fotokapanlar yerleştirildiği belirtildi.

Fotokapanlara yansıyan görüntülerin zaman zaman müdürlüğün sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu paylaşımlarla yaban hayatı zenginliğinin tanınması ve korunması konusunda bilinç kazandırılmasının hedeflendiği vurgulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından paylaşılan son kayıtlarda ise Antalya'daki doğal alanlarda yaşayan kurt, karakulak ile yaban domuzunun görüntüleri yer alıyor. Kayıtlarda, yılan kartalının avladığı bir yılanı yediği de görülüyor.