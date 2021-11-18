Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çiftlik ilçesi Divarlı beldesinde iki kişinin uyuşturucu madde temin ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramada 10 gram bonzai ve 3 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.