Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat Belediye Başkanı Eroğlu vatandaşlara çay ikram etti
[Fotoğraf. AA]
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vatandaşlara çay ikramında bulundu.
Eroğlu, belediye binası önünde bulunan banklarda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşların yanına giderek sohbet etti.
Eroğlu, her zaman hemşehrilerinin yanında olduğunu, ne zaman isterlerse görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Hava güzel, muhabbet güzel, tek eksik demli bir çay. Onu da şimdi belediyemizden söyledik. Bu koyu muhabbet çaysız olmazdı." ifadesini kullandı.
Daha sonra Eroğlu ile vatandaşlar, birlikte çay içti.
Etiketler: Tokat
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