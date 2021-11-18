Kağıthane'de İmrahor Caddesi'nde seyir halindeki Muhtar K. idaresindeki 34 PN 3644 plakalı panelvan, park etmek için yol kenarına yanaşan Recep K. idaresindeki 34 T 1238 plakalı otomobil ile çarpıştı. Arkadan gelen 34 BZK 114 plakalı motosiklet de panelvana çarptı.

Kazada panelvanın altına savrulan motosikletin sürücüsü Yasin B. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.