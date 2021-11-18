Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 21:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da izinsiz kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun İkizce ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine İkizce ilçesinde düzenledikleri operasyonda, izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişiyi suçüstü yakaladı.
Olay yerinde 1 jeneratör, 1 emici fan, 1 projektör ve 21 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Ordu Kaçak Kazı Jandarma Genel Komutanlığı
Son Haberler
- 22:19
- 22:19
- 22:23
- 21:41
- 22:18
Sıradaki Haber
Edirne'de tarihi köprünün yakınına çelik konstrüksiyon yaya köprüsü yapılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz