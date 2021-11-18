Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 20:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da tırın çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı
[Fotoğraf:AA]
Ordu’nun Fatsa ilçesinde tırın arkadan çarptığı otomobildeki iki kişi yaralandı.
Bolaman-1 köprüsü üzerinde, Davit Lomidze'nin kullandığı BS 078 S plakalı tır, İhsan Kahraman yönetimindeki 55 GL 487 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Fadime Kahraman yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Ordu Trafik Kazası
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