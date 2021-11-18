Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 23:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Batman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Batman'ın Gercüş ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Seyit Emin Tunç idaresindeki 72 AAF 843 plakalı otomobil, Yasıca köyü mevkisinde Feyyaz Deniz'in kullandığı 34 KH 1921 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan İrem ve Nimet Akan ile Sümeyye Deniz yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Gercüş Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Batman Trafik Kazası
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