Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ülkeye yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı
Kilis'te yurda yasa dışı yollardan giren 3 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendiği Suriye uyruklu F.M.C'nin evinde 3 yabancı uyruklunun kaldığını tespit etti.
Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 3 Suriye uyruklu, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla şüpheli F.M.C.gözaltına alındı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kilis Suriye
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