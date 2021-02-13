Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da kaçakçılık operasyonunda 4 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 52 cep telefonu ve 400 puro ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İncirlik Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yol kontrollerinde durdurdukları otobüslerde arama yaptı.
Aramalarda gümrük kaçağı 2 bin 200 paket sigara, 52 cep telefonu, 400 puro, 500 paket elektronik sigara kartuşu ve 20 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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