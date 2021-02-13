Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te evde mahsur kalan çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te evde mahsur kalan 3 yaşındaki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Siirt Belediyesinden yapılan açıklamada, Doğan Mahallesi'nde ağlama sesi duyan vatandaşların haber vermesi üzerine İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin görevlendirildiği belirtildi.
Ekiplerin olay yerine kısa sürede intikal ettirildiği aktarılan açıklamada, mahsur kalan çocuğun itfaiye merdiveni ile kurtarılarak kurtarıldığı ve ailesine teslim edildiği kaydedildi.
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