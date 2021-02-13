Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de yaralı bulunan baykuş tedavi edilecek
[Fotoğraf: AA]
Hakkari'de yaralı halde bulunanan baykuş tedavi altına alındı.
Vatandaşlar tarafından bulunan yaralı baykuş, Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi.
Burada tedavi altına alınan kuş, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.
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