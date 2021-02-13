Haber Giriş: 13 Şubat 2021 Cumartesi 09:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de apartmanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
[Fotoğraf: AA]
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye Mahallesi Kuğu Caddesi'nde üzerindeki bir site içerisinde bulunan 7 katlı binanın 4'üncü katındaki Leman Yıldız'a ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ile doğal gaz dağıtım şirketinin yetkilileri sevk edildi.
Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kaplayınca içeride kalan ev sahibi Yıldız ve apartmanda bulunan 2 kişi, ekiplerin yardımıyla çıkarıldı.
Dumandan etkilenen 3 kişi, ambulanslarla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Akçakoca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.
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