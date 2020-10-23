Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Adana'nın Kozan ilçesinde Orçan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 helikopter, 10 arazöz, 4 su tankı ve 60 personelin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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