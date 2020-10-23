Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde bölgenin doğal güzelliklerini resmetmek için 3 ülkeden 15 ressam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen bir araya geldi.

Azdavay Belediyesinin ev sahipliğinde Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'dan 15 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen Uluslararası Resim Çalıştayı devam ediyor.

İki gün boyunca Azdavay'ın doğal güzelliklerini inceleyen ressamlar, gözlemledikleri renklerin harmonisini tuvallerine yansıtıyor.

"Azdavay'ın kültürel yönden tanınmasına büyük katkısı olacak"

Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, AA muhabirine, Azdavay'ın doğa turizminde marka olabilecek nitelikte olduğunu söyledi.

İlçenin kültürel ve doğal güzelliklerini ressamların resmettiğini belirten Civelek, "Kültürel değerlerimiz ve doğal güzelliklerimizin ressamlar eliyle çizilmiş olmasından dolayı çok mutluyuz. 600 yıllık doğal kıyafetimiz, Çatak Kanyonu cam teras ve iç bölgesi, yaylalarımız ve atlı turizm merkezimizin ressamlarca çizilmiş olması bizi çok mutlu etti. Bu eserlerin Azdavay'ın kültürel yönden tanınmasına çok büyük katkısı olacak." dedi.

Civelek, resimleri ilçenin ön plana çıkan yerlerinde teşhir edeceklerini aktararak, "İlçemizi ziyarete gelenler, dünyaca ünlü ressamların çizdiği bu eserleri ziyaret ettikleri yerlerde görecekler. Doğal bir müze olan ilçemizin, uluslararası ressamların yorumları ile çizilmesi sayesinde ortaya muhteşem eserler çıkacak." diye konuştu.

Çalıştayın küratörü Aynur Mahmudova Kaplan ise İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün başlattığı Kastamonu'yu adım adım tanıtmak projesi kapsamında ilçelerde çalıştaylar yaptıklarını dile getirdi.

Azdavay'daki çalıştayın da projenin bir parçası olduğunu anlatan Kaplan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar 12 ilçede bu projeyi gerçekleştirdik. Azdavay bölgenin en özel ilçelerinden biri. Kültürel ve sanatsal yönüyle ilgi çekiyor. Doğası da çok muhteşem. Azdavay'ın güzelliklerini çiziyoruz. Sadece havası ve iklimi değil ilçede karşımıza çıkan 600 yıllık kıyafetleriyle kadınları da etkileyiciydi. Adeta doğanın güzelliğini kıyafetlerine nakşetmişlerdi."

"Bazı sanatçılarımız biletini almasına rağmen salgın nedeniyle gelemedi"

Salgın dönemlerinde bu tür çalışmaların önemli olduğunu vurgulayan Kaplan, "Sanatın insanlar üzerinde iyileştirici bir gücü var. Bütün dünya pandemi ile uğraşırken biz cennet bir ilçemizde insanların ve sanatçıların moralini yükseltmek adına böyle bir çalışma yapıyoruz. İnsanların psikolojik sıkıntılar yaşadığı dönemde kurtarıcı olarak belki de en önemli unsur sanattır. Bazı sanatçılarımız biletini almasına rağmen salgın nedeniyle gelemedi. İranlı bir sanatçımız bunlardan biri. Şu anda çalıştayımızda Türkiye, Bulgaristan ve Makedonya'dan 15 sanatçımız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

"Doğanın güzellikleri kıyafetlere yansımış"

Bulgaristan'dan Mariana Mateva, yıllardır resimle uğraştığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Azdavay'dan çok etkilendim. Gökyüzünün bu kadar mavi, bulutların bu kadar beyaz ve şehrin bu kadar yeşil olması beni çok etkiledi. Şehirde bir huzur var ve bu huzur insanlara yansıyor. Doğanın güzellikleri kıyafetlere yansımış. Kadınların kıyafetleri çok güzel. Bana göre kadın kültürün yaratıcısı. Bu nedenle iki kadını resimlerimde kullandım."

Bulgar sanatçı Simeon Krastev de "60 yıldır sanatla ilgileniyorum. Buradan çok etkilendim. Dünyanın birçok yerinde çalıştaylara katıldım ama bu çalıştay unutulmaz. Çok güzel misafirperverlik var. Hiç unutmayacağımız anılarla döneceğim." şeklinde konuştu.