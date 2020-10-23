Bazı program ve açılışlara katılmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Varank, valiliği ziyaret etti.

Burada özel defteri imzalayan Varank, Vali Okay Memiş ile bir süre makamında görüştü.

Varank ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına da ziyaretler gerçekleştirdi.