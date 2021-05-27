Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bir takside 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (ARŞİV) ]
Adana'da 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirilen takside bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir kişinin yüklü miktarda uyuşturucuyu, Adana Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarına getireceği istihbaratı üzerine bir taksiyi takibe aldı.
Ekipler durdurdukları takside yaptıkları aramada 7 bin 370 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Taksideki M.N, gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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