Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da 21 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir akaryakıt tankerini durdurup inceledi.
Ekip, tankerde yüklü 21 bin litre akaryakıtın kaçak olduğunu belirledi.
Akaryakıta el konuldu, sürücü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Benzin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık
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