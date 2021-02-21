İlçede kar yağışının ardından çok sayıda keklik görülmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Giresun Şube Müdürlüğü ile Şebinkarahisar Doğal Hayatı Koruma ve Avcılar Derneği işbirliğinde yemleme çalışması yapıldı.

Yaklaşık bir hafta boyunca şehir merkezi yakınlarında ve doğada belirlenen noktalarda çalılıkların altlarına 1200 kilo yem bırakıldı.

Dernek Başkanı Yalçın Uçankuş, DKMP ekiplerine duyarlılıkları dolayısıyla teşekkür etti. Uçankuş, kar yağışı devam ettiği sürece kekliklerin aç kalmaması için yemleme çalışmasına devam edeceklerini söyledi.