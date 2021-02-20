Milli sporcularla yakından sohbet eden Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Tekvando Milli Takımlar Teknik Direktörü Ali Şahin'den çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Çavuşoğlu, ziyarete yönelik şu açıklamalarda bulundu:

"Tekvandocularımızın başarılarını çok yakından takip ediyorum. Uluslararası arenada başarılarıyla bizleri ziyadesiyle gururlandırıyorlar. Bu başarıların sporun zirvesi olan olimpiyat oyunlarında da devam edeceğine inanıyorum. Bir alanda başarı varsa bu bir takım oyunudur. Tekvando Federasyonunun elde ettiği başarılarda en üstten en alta emeği geçen herkesi kutluyorum."

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, Bakan Çavuşoğlu’na desteği ve ziyareti için teşekkür etti. Ziyaretin ardından günün anısına hatıra fotoğrafları çekildi.