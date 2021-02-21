Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de takside 2 bin 224 uyuşturucu hap ele geçirildi
[Fotoğraf: DHA (Arşiv)]
Bergama ilçesinde polis ekipleri, şüphe üzerine aradıkları ticari takside 2 bin 224 uyuşturucu hap geçirdi.
Bergama ilçesinde polis ekipleri, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki uygulama noktasında, bir taksiyi durdurdu.
Araç içerisinde yapılan aramada, 2 bin 224 uyuşturucu hap bulundu. Taksideki 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, ikisi savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz