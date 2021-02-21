Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'a gönderilmek üzere Mersin'de gümrük işlemleri tamamlanan içkilerin iç piyasaya sürülmesi için başka bir tıra nakledildiği belirlendi.

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırda yapılan aramada 16 bin 440 şişe bandrolsüz içki bulundu, 2 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.