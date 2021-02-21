Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tırda gümrük kaçağı 16 bin 440 şişe içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Irak'a gönderilmek üzere Mersin'de gümrük işlemleri tamamlanan içkilerin iç piyasaya sürülmesi için başka bir tıra nakledildiği belirlendi.
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tırda yapılan aramada 16 bin 440 şişe bandrolsüz içki bulundu, 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçak İçki Kaçakçılık
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