DSİ'den yapılan açıklamada göre, Genel Müdür Yıldız, 2021 yılının Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından "Su ve sulamada hamle yılı" ilan edildiğini hatırlattı.

Yıldız, Adana'da 15 Mart'ta başlanan sulama sezonunda 2 milyon 94 bin 597 dekar tarım arazisi su ulaştırılacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Adana'da toplam 2 milyon 94 bin 597 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte, 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 8 milyar 279 milyon 695 bin 773 lira katkı sağlanmasının hedefliyoruz. Çiftçilerimize bol ve bereketli bir sulama sezon dileyerek, bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz."