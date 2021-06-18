Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki iki kişi toprağa verildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Boğazı'nda geminin çarpması sonucu batan balıkçı teknesindeki 2 kişi, toprağa verildi.
Balıkçılar Burhan Ataman (54) ve Salih Bayraktar (74) için Poyrazköy Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Cenaze törenine, vefat eden balıkçıların aileleri, yakınları ve arkadaşları katıldı. Cenaze namazının ardından 2 balıkçılın cenazesi Poyrazköy Mezarlığı'na defnedildi.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında Portekiz bandralı AS ROSAILA isimli ticari gemi ile içinde 3 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki balıkçı teknesi çarpışmıştı. Teknenin batması sonucu iki kişi hayatını kaybetmişti.
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