Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkna yoluyla 1 terörist daha teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, ikna yöntemiyle 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 2013'te terör örgütüne katılan örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, teslim olan örgüt mensubunun Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Böylelikle bu yıl içinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 80'e yükseldi.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Terör Örgütü Terörle Mücadele
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