Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 14:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta izinsiz kazı yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Uğrak köyü ormanlık alanında izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, düzenledikleri operasyonda 6 zanlıyı suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan malzemelere de el konuldu.
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