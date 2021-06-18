Haber Giriş: 18 Haziran 2021 Cuma 13:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tokat'ta tarihi eser operasyonunda 2 kişi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta düzenlenen tarihi eser operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Turhal ve Yeşilyurt ilçelerinde ikamet eden 2 kişinin, tarihi eser niteliği taşıyan objeleri pazarlayacakları bilgisini üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM şube ile Turhal ve Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyon sonucu 2 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, farklı dönemlere ait 138 sikke, tarihi değer taşıdığı değerlendirilen 4 yüzük, çan ve objeler ile detektör ele geçirildi.
Etiketler: Tarihi Eser
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