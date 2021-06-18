Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü Güllük Dağı Termessos Şefliği ekipleri, araştırma için yerleştirdikleri fotokapanların yaptığı kayıtlardan, kaçak av yapan 2 kişiyi tespit etti.

Kimlikleri belirlenen ve yaban keçisi vurdukları anlaşılan bu kişilere toplam 33 bin lira ceza verildi.

Avcıların tüfeklerine de el konuldu.