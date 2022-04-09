Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 09:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da 10 milyon 534 bin 500 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir ev ile iki kamyonette kaçak ürün bulunduğunu tespit etti.
Belirlenen ikamet ve araçlarda yapılan aramalarda 11 bin 300'ü tütün doldurulmuş 10 milyon 534 bin 500 makaron, 48 kilogram tütün ve 2 sigara dolum makinesi ele geçirildi.
Ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu
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