Haber Giriş: 9 Nisan 2022 Cumartesi 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı FED faiz toplantısı ne zaman?
Fed mart ayı toplantısını 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşti. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Peki, 2022 yeni FED faiz toplantısı kararı ne zaman açıklanacak?
FED'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı mayıs ayında yapılacak.
FED faiz toplantısı ne zaman?
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül
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