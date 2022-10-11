Tiyatroda yeni sezon öncesinde hem oyuncuların hem de teknik ekibin hazırlıkları tamamlandı.

Sahnede, geçen sezondan, Sinan Bayraktar'ın yazıp Ali Volkan Çetinkaya'nın yönettiği "Definename", Tennessee Williams'ın yazıp Esin Damcı ve Nilüfer Karakullukçu'nun çevirisiyle Fırat Demirağ'ın yönettiği "Arzu Tramvayı", Feyzullah Arslan ve Nermin Ertürkmen'in yazdığı, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Yarınlara Geç Kalmadan", Dario Fo-Franca Rame'nin yazıp Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün"ün yanı sıra Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Hakan Tartan ve Türkan Dündar'ın çevirdiği, yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu "Sihirli Keman"a yer verecek.

Yeni sezon için de oyunlar hazırlayan tiyatro, Ege Kızık'ın yazdığı, Levent Aras'ın yönettiği "Ortak Cinayetin Suç Duyurusu", Murat Mahmutyazıcıoğlu'nın yazıp Murat Aslan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin", Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün yaptığı "Komik Para", Sam Shepard'ın yazıp Sinan Pekinton'un yönettiği "Aç Sınıfın Laneti" eserlerini ilk kez beğeniye sunacak.

Adana Devlet Tiyatrosu, yeni sezonda Jan Aust'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin"i de çocuklarla buluşturacak.

Yeni sezonda sanatseverler, tiyatronun öne çıkan oyunlarından, Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisiyle Murat Çidamlı'nın yönettiği, William Shakespeare'e ait "Macbeth"i de izleme şansı yakalayacak.

Tiyatro, 2004-2005 sanat sezonunda beğeniye sunduğu "Fırtına"nın ardından, 18 yıl aradan sonra bir Shakespeare oyunu sahneleyecek.

"Sanat sezonunu 'Macbeth' ile açmaktan gururluyuz"

Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Gökhan Doğan, AA muhabirine, yoğun ve yorucu bir Kovid-19 sürecini geride bıraktıktan sonra sezonu açtıklarını söyledi.

Yeni sezona oldukça enerjik ve hazır şekilde başladıklarını ifade eden Doğan, şöyle konuştu:

"Sezonu, yaklaşık 20 yıldır çalışmadığımız Shakespeare'in büyük tragedyalarından 'Macbeth' ile açıyoruz. İyi bir çalışma, prova dönemi geçirdik ve çok başarılı bir 'Macbeth' ile seyircilerimizin beğenisine çıkıyoruz. 'Macbeth' çok güçlü bir tragedya. Yaklaşık 40 kişilik kadroyla oynuyoruz bu oyunu. Ciddi bir prodüksiyon geliyor seyircimizin karşısına. 2013-2014 sanat sezonunda da yöneticilik yapmıştım. O sezon da burada Shakespeare'den '3. Richard' hazırlamayı düşünüyordum ki halen hayallerimin arasındadır bu oyunu yapmak. Şu an 2022-2023 sanat sezonunu 'Macbeth' ile açmaktan dolayı inanılmaz gururluyuz. Her zaman bu kadar sağlam bir prodüksiyon fırsatı olmuyor. "

"Seyircinin bu sezon da ilgisinin çok yoğun olacağını düşünüyorum"

Doğan, toplumun Kovid-19 sürecinin etkilerini yavaş yavaş üzerinden atmaya çalıştığı bu dönemde kaliteli bir vodvil oyunu olarak "Komik Para" ile seyirciye biraz nefes aldırmak istediklerini, çocukları da unutmadıklarını, onlar için dünya klasiklerinden "Güzel ve Çirkin" müzikalini hazırladıklarını kaydetti.

Bu sezon biri çocuk oyunu olmak üzere 6'sı yeni 11 eserle zengin bir repertuvar sunduklarını belirten Doğan, "Uzun bir pandemi sürecinden sonra seyircimize hem nefes aldırmak hem onların beğenisine kaliteli oyunlar sunabilmek için tüm ekibimiz elinden gelen çabayı ardına bırakmadan sürdürüyor ve çok iyi bir sezona 'merhaba' diyoruz. Şu anda gişeye baktığımız zaman 'Macbeth'e yoğun bir ilgi var. Seyircinin bu sezon da ilgisinin çok yoğun olacağını düşünüyorum." dedi.

"Macbeth"in hazırlıkları 1,5-2 ay sürdü"

"Macbeth"in yönetmeni Murat Çidamlı da yeni sezonda Adanalı sanatsaverlere dünyanın en büyük tiyatro yazarlarından Shakespeare'in oyununu sunacaklarını söyledi.

Oyunun sahnelenmesine geçen yıl karar verildiğini aktaran Çidamlı, "Uzun hazırlık sürecinin sonucunda 'Macbeth' oyununu hayata geçirdik. Ekibimizle yaklaşık 1,5-2 aydır yoğun bir çalışma temposuyla oyunu hazırladık. Adanalı tiyatroseverlerin karşısına çıkacağız. Umarım onların güvenine, ilgisine mazhar olabiliriz." dedi.

"Macbeth"

Dekoru Hakan Dündar, kostümleri Fatma Sarıkurt ve ışığı Özer Kuşkaya tarafından hazırlanan oyunun müzik düzeni Salih Kerem Memişoğlu, koreografisi de Serbülent Biçer'e ait.

Oyunda 11. yüzyılda İskoçya'da komutan Macbeth'in, ormanda karşılaştığı gizemli cadıların yönlendirmesi ve eşi Lady Macbeth'in de etkisiyle komplo kurarak akrabası Kral Duncan'ı öldürüp tahta çıkması, işlediği cinayetin ardından çektiği vicdan azabı ve karmaşık duyguları konu ediliyor.