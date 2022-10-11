14-16 Ekim'de merkez, Botan Vadisi, Pervari Çemikare Yaylası ve Beğendik beldesinde çeşitli etkinliklerin yapılacağı festival düzenlenecek.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu, fıstık festivaliyle Siirt'in sahip olduğu değerlerin tanıtılmasının amaçlandığını söyledi.

Festivale tüm vatandaşların davetli olduğunu anlatan Hacıbektaşoğlu, "İl ekonomisinin can damarı olan Siirt fıstığı, kent ekonomisine çok önemli bir katma değer sağlamaktadır. 350 bin dekarı aşan arazisiyle fıstık üretiminde Türkiye'de üçüncü sırada yer alan Siirt'te, kentin sembol ve marka ürününü Türkiye'ye ve dünya tanıtmayı amaçlıyoruz. İnanç değerleri, doğası, sahip olduğu marka ürünleri, turizm potansiyeli ve kendine özgü güzellikleriyle şimdi Siirt'te festival zamanı diyoruz" dedi.

Festival, 14 Ekim'de Güres Caddesinde kortej yürüyüşü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda açılış ve fıstık konulu panel ile başlayacak.